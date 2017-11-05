 Yakın Doğu 5. viteste – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Yakın Doğu 5. viteste

    Yakın Doğu 5. viteste

    Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi’nde Galatasaray’ı deplasmanda yenip 5. maçından da galibiyetle ayrıldı

    Bilyoner .com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası ise dün oynanan 4 maçla start aldı. Günün dikkat çeken karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Galatasaray'ı 77-71 mağlup etti. Devre arası 40-40 sona eren mücadelenin en skoreri Yakın Doğu'dan 20 sayı kaydeden Holingsworth oldu. Diğer sonuçlar: Ormanspor- İstanbul Üniversitesi: 79-77, Mersin BB-Bornova Beckerspor: 93-49, Adana ASKİ-Çukurova: 62-67.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:10
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