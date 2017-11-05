Yakın Doğu 5. viteste

Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi’nde Galatasaray’ı deplasmanda yenip 5. maçından da galibiyetle ayrıldı

Bilyoner .com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası ise dün oynanan 4 maçla start aldı. Günün dikkat çeken karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Galatasaray'ı 77-71 mağlup etti. Devre arası 40-40 sona eren mücadelenin en skoreri Yakın Doğu'dan 20 sayı kaydeden Holingsworth oldu. Diğer sonuçlar: Ormanspor- İstanbul Üniversitesi: 79-77, Mersin BB-Bornova Beckerspor: 93-49, Adana ASKİ-Çukurova: 62-67.