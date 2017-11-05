 THY’de MVP De Colo – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    THY’de MVP De Colo

    THY’de MVP De Colo
    THY Euroleague'de 5. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) CSKA Moskova'nın Fransız yıldızı Nando de Colo oldu. Fransız basketbolcu, Zalgiris Kaunas'ı 94-91 yendikleri maçta 25 sayı, 10 asist ve 3 ribaund ile oynayarak zaferde büyük pay sahibi olmuştu.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:13
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    THY’de MVP De Colo haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.