THY’de MVP De Colo

THY Euroleague'de 5. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) CSKA Moskova'nın Fransız yıldızı Nando de Colo oldu. Fransız basketbolcu, Zalgiris Kaunas'ı 94-91 yendikleri maçta 25 sayı, 10 asist ve 3 ribaund ile oynayarak zaferde büyük pay sahibi olmuştu.