Galatasaray Odeabank mağlup
Eskişehir Basket, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Odeabank'ı 70-64 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Eskişehir Basket, Galatasaray Odeabank'ı 70-64 mağlup etti.
Maçın ikinci dakikasında 2-0 öne geçen konuk ekip karşısında Eskişehir Basket, 6-0'lık seri yaparak skoru 6-2'ye getirdi. Dengeli geçen mücadelede ilk çeyreği Galatasaray Odeabank, 18-17 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Buğrahan Tuncer'le etkili olan Eskişehir Basket, 9 sayılık farka ulaşarak devreyi 38-29 önde bitirdi.
Üstünlüğünü maçın ikinci yarısına da taşıyan ev sahibi ekip karşısında Galatasaray Odeabank, Hopson ile bulduğu sayılarla etkili olmaya çalıştı. Eskişehir Basket, Baron'un üç sayılık basketiyle son çeyreğe 7 sayı farkla önde girdi: 56-49.
Son çeyreğe hızlı başlayan konuk ekip, 4-0'lık seri yakalayıp farkı 3'e indirdi: 56-53. Skor üstünlüğünü elinde tutan Eskişehir Basket, karşılaşmayı 70-64 kazandı.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:37
-
Fener’den sonra dağıldı
Toplam 6
Yorum
Perde Teşekkürler Aykut Kocaman. Vardar zaferleri senin eserin.
-
Aslan kükredi
Toplam 9
Yorum
beyaz besiktasa karsi son nefeslerine kadar hayatlarinin futbolunu oynayan anadolu takimlari, gs karsisinda sahada geziyorlar,ondan sonra bam bam!
-
Tahkim Kurulu'ndan Olcay Şahan kararı!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ çünkü maicon beşiktaşta oynamıyor oynasaydı görüntülere bakarak gırtlağına bastığı için olcayın ceza alırdı ama vermezler ! adalet yok !
Galatasaray Odeabank mağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.