Galatasaray Odeabank mağlup

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Eskişehir Basket, Galatasaray Odeabank'ı 70-64 mağlup etti.

Maçın ikinci dakikasında 2-0 öne geçen konuk ekip karşısında Eskişehir Basket, 6-0'lık seri yaparak skoru 6-2'ye getirdi. Dengeli geçen mücadelede ilk çeyreği Galatasaray Odeabank, 18-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Buğrahan Tuncer'le etkili olan Eskişehir Basket, 9 sayılık farka ulaşarak devreyi 38-29 önde bitirdi.

Üstünlüğünü maçın ikinci yarısına da taşıyan ev sahibi ekip karşısında Galatasaray Odeabank, Hopson ile bulduğu sayılarla etkili olmaya çalıştı. Eskişehir Basket, Baron'un üç sayılık basketiyle son çeyreğe 7 sayı farkla önde girdi: 56-49.

Son çeyreğe hızlı başlayan konuk ekip, 4-0'lık seri yakalayıp farkı 3'e indirdi: 56-53. Skor üstünlüğünü elinde tutan Eskişehir Basket, karşılaşmayı 70-64 kazandı.