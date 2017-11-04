 Galatasaray Odeabank mağlup – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Galatasaray Odeabank mağlup

    Galatasaray Odeabank mağlup

    Eskişehir Basket, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Odeabank'ı 70-64 mağlup etti.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Eskişehir Basket, Galatasaray Odeabank'ı 70-64 mağlup etti.

    Maçın ikinci dakikasında 2-0 öne geçen konuk ekip karşısında Eskişehir Basket, 6-0'lık seri yaparak skoru 6-2'ye getirdi. Dengeli geçen mücadelede ilk çeyreği Galatasaray Odeabank, 18-17 önde tamamladı.

    İkinci çeyrekte Buğrahan Tuncer'le etkili olan Eskişehir Basket, 9 sayılık farka ulaşarak devreyi 38-29 önde bitirdi.

    Üstünlüğünü maçın ikinci yarısına da taşıyan ev sahibi ekip karşısında Galatasaray Odeabank, Hopson ile bulduğu sayılarla etkili olmaya çalıştı. Eskişehir Basket, Baron'un üç sayılık basketiyle son çeyreğe 7 sayı farkla önde girdi: 56-49.

    Son çeyreğe hızlı başlayan konuk ekip, 4-0'lık seri yakalayıp farkı 3'e indirdi: 56-53. Skor üstünlüğünü elinde tutan Eskişehir Basket, karşılaşmayı 70-64 kazandı.

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:37
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