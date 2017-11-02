Vali Toprak'a ziyaret

Türkiye Basketbol Federasyonu 12 Dev Adam Basketbol Okulu (DABO) öğrencileri, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.

Hakkari Basketbol İl Temsilcisi Yakup Aktaş, 12 DABO Antrenörü M. Emin Taş ve beraberindeki öğrenciler, Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret ettiler. Vali Toprak, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Hakkari Basketbol İl Temsilcisi Yakup Aktaş ise, spora ve sporcuya büyük desteği olan Vali Toprak'a ilgilerinden dolayı teşekkür etti.