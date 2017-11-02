Vali Toprak'a ziyaret
Türkiye Basketbol Federasyonu 12 Dev Adam Basketbol Okulu (DABO) öğrencileri, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.
Hakkari Basketbol İl Temsilcisi Yakup Aktaş ise, spora ve sporcuya büyük desteği olan Vali Toprak'a ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:18
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Pepe: Herkesin 10 puanı yok
Toplam 8
Yorum
arsen l. Defansı nasıl toparladı görün bakın
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Pepe: Herkesin 10 puanı yok
Toplam 8
Yorum
arsen l. Orkestra şefi...........
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Beşiktaş, G.Saray'ı yakaladı; F.Bahçe'ye 1 kaldı
Toplam 5
Yorum
Cl efendisi Fb Galatasaray Fb nin CL de daha başarılı olmuş olmasını matematiksel bir gerçek dahi olsa kabul etmekte zorlanıyor. Bjk nin 11 i geçer gibi.
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