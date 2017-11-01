Galibiyet güzel ama
Sabırsız ve bir an önce farkı açmaya çalışan yapısı bilinen Nymburk'a karşı ilk iki çeyrekte aynı telaşla ve sabırsızlıkla hücum ederek onların ekmeğine yağ değil kaymak ve bal sürdük.
Oyunun ilk yarısında bir kez daha gördük ki Ryan Boatright'ın acil olarak iyileşmesi ve Beşiktaş'ın Kenan Sipahi'nin aldığı süreyi azaltması gerekiyor. Sertaç, Semih ve Lima'ya top indirme adına daha farklı oyun setleri çizmesini beklediğim koç Ufuk Sarıca maçın ilk yarısında uyudu.
Sabırsızlıkla bekliyorum
Oyunun ikinci yarısı başladığında Ufuk Hoca yapılması gerekeni takımına tam anlamıyla uygulattı.
Beşiktaş Sompo Japan bu seviyede daha sakin ve keskin hücum setleriyle sayı bulmalı. Dış atışlarla her zaman fişi çekemeyebilirsiniz, o yüzden boyalı alanı daha etkili kullanmak çok önemli.
Deplasmanda galibiyet güzel ancak Beşiktaş bu seviyenin takımı değil. Geçtiğimiz sezon izlediğimiz Beşiktaş'ı sabırsızlıkla bekliyorum.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
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Jardim: "İddiamız devam ediyor"
Toplam 6
Yorum
TTI İDDAA OYNAMIŞ HERALDE :)
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
TORTOR CANER TALİMAT DEĞİŞMEDEN ÖNCE ETMİŞTİ VE 6 MAÇ CEZA ALDI. BUNLAR TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLE BİLE ETTİ. BUNLARA 6 BİLE AZ. TFF YOK HÜKMÜNDE.
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
Ahmet22 Almanya Iste kaniti BJK ye oynanan oyunlar ani Yayinci Kurulusun görüntüleriyle Ceza verilecekti ,düpedüz BJK li oyunculara Kumpas kurup Cezalandiri
Galibiyet güzel ama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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