Galibiyet güzel ama

sezona 5'te 5 ile başlayan ve 104 sayı ortalamasıyla muhteşem ritim tutan Nymburk'a konuk olan Ufuk Sarıca'nın bu karşılaşmaya daha zekice başlamasını beklerdim.

Sabırsız ve bir an önce farkı açmaya çalışan yapısı bilinen Nymburk'a karşı ilk iki çeyrekte aynı telaşla ve sabırsızlıkla hücum ederek onların ekmeğine yağ değil kaymak ve bal sürdük.

Oyunun ilk yarısında bir kez daha gördük ki Ryan Boatright'ın acil olarak iyileşmesi ve Beşiktaş'ın Kenan Sipahi'nin aldığı süreyi azaltması gerekiyor. Sertaç, Semih ve Lima'ya top indirme adına daha farklı oyun setleri çizmesini beklediğim koç Ufuk Sarıca maçın ilk yarısında uyudu.



Sabırsızlıkla bekliyorum

Oyunun ikinci yarısı başladığında Ufuk Hoca yapılması gerekeni takımına tam anlamıyla uygulattı.

Beşiktaş Sompo Japan bu seviyede daha sakin ve keskin hücum setleriyle sayı bulmalı. Dış atışlarla her zaman fişi çekemeyebilirsiniz, o yüzden boyalı alanı daha etkili kullanmak çok önemli.

Deplasmanda galibiyet güzel ancak Beşiktaş bu seviyenin takımı değil. Geçtiğimiz sezon izlediğimiz Beşiktaş'ı sabırsızlıkla bekliyorum.