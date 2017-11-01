FIAT Torino-Darüşşafaka

Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu dördüncü hafta maçında bugün İtalya ekibi FIAT Torino'ya konuk olacak. Torino kentindeki Ruffini Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. İki takım da grupta oynadığı 3 maçtan galip ayrıldı. Yeşil-siyahlılar, sırasıyla Levallois Metropolitans, Cedevita ve UNICS Kazan'ı mağlup etti. FIAT Torino da Cedevita, MoraBanc Andorra ve Levallois Metropolitans maçlarını kazandı.