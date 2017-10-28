Başvuru başladı

Türk basketboluna uzun yıllar her alanda hizmet vermiş Eski Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Osman Solakoğlu'nun anısına düzenlenen "Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü" için adaylık başvuruları başladı. İlki 2005 yılında düzenlenen ödül için başvurular 2 Ocak'ta sona erecek.