 Beşiktaş-Gorzow – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş-Gorzow

    Beşiktaş-Gorzow
    Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası A Grubu 3. maçında bugün Polonya temsilcisi Gorzow ile 20.30'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda karşılaşacak. İstanbul Üniversitesi de E Grubu'nda deplasmanda Polonya temsilcisi Sleza Wroclaw'la kapışacak. Karşılaşma, saat 20.00'de.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:42
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş-Gorzow haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.