 Belediye farkı: 81-69 – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Belediye farkı: 81-69

    Belediye farkı: 81-69
    İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu ikinci hafta maçında Bulgaristan temsilcisi Lukoil Academic'i 81-69 yendi. İlk periyodu 22-22 berabere biten maçta ekibimiz soyunma odasına 41-39 üstün gitti. Son çeyreğe 67-58 üstün giren İstanbul BB maçtan 81-69 galip ayrıldı.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:44
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