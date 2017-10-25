 Real Madrid, Laso'nun sözleşmesini uzattı – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Real Madrid, Laso'nun sözleşmesini uzattı

    Real Madrid, Laso'nun sözleşmesini uzattı

    İspanya'nın Real Madrid Kulübü, basketbol takımı başantrenörü Pablo Laso'nun sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Laso'nun gelecek yıl bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

    Real Madrid'de 2011'den bu yana çalışan tecrübeli antrenör, takımıyla 5 İspanya Kral Kupası, üçer İspanya Ligi ve İspanya Süper Kupa ile bir THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:51
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