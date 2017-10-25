Real Madrid, Laso'nun sözleşmesini uzattı
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, basketbol takımı başantrenörü Pablo Laso'nun sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Laso'nun gelecek yıl bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
Real Madrid'de 2011'den bu yana çalışan tecrübeli antrenör, takımıyla 5 İspanya Kral Kupası, üçer İspanya Ligi ve İspanya Süper Kupa ile bir THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:51
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34'lük Quaresma'dan 16 ayda 81 maç
Toplam 2
Yorum
cumali haftada 1,2 maç ediyor. bence çok fazla değil. sırf haber olsun diye yaptıysanız bu araştırmayı maalesef profosyonel bulmuyorum.
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Caner Erkin'e adli soruşturma!
Toplam 4
Yorum
Cetin Ey hukukçular,size işinizi benmi öğreteceğim.Hukukta azmettirme diye sbir suç var.Başkanı olan zat,önemli değil temiz diye sucu övmektedir.
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Talisca'ya "zorla getirme" kararı
Toplam 4
Yorum
TARAFTAR Beşiktaşlı futbolcular da bir sıkıntı var gibi.
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