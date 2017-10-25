Real Madrid, Laso'nun sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Laso'nun gelecek yıl bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Real Madrid'de 2011'den bu yana çalışan tecrübeli antrenör, takımıyla 5 İspanya Kral Kupası, üçer İspanya Ligi ve İspanya Süper Kupa ile bir THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.