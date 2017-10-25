 AEK: 70 Banvit: 74 – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    AEK: 70 Banvit: 74

    AEK: 70 Banvit: 74
    FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında Banvit, deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımını 74-70 mağlup etti. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Olimpik Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını da 38-33 üstün gitti. Banvit'te Caloiaro 13 sayı üretti.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:11
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