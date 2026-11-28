Almanya'nın önde gelen gazetelerinden BİLD, Hannover 96'nın Başakşehir'de forma giyen Davie Selke'yle yakından ilgilendiğini yazdı.
Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden BİLD, Hannover 96'nın Başakşehir'de forma giyen Davie Selke'yle yakından ilgilendiğini yazdı. Haberde; teknik direktör Sandro Wagner'in Selke hakkında çok olumlu konuştuğu ve golcü oyuncunun transferini istediği vurgulandı. Selke'nin Başakşehir'le haziran 2027'ye kadar sözleşmesi var.