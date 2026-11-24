TRENDYOL Süper Lig'de Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda konuk ettiği Çorum FK karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-2 galip ayrıldı. Karşılaşmaya etkili başlayan Burak Yılmaz yönetimindeki konuk ekip, 29. dakikada Opoku'nun hatasını iyi değerlendiren Jesus Ramirez'in aşırtma vuruşuyla 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci devrede Selke ile direğe takılan turuncu-lacivertliler, 68. dakikada Ermin Mahmic'in kafa golüne engel olamayınca skor 2-0'a geldi. Ancak Nuri Şahin'in 69. dakikada Daniel Selke'nin yerine oyuna dahil ettiği Bertuğ Yıldırım, maçın kaderini tamamen değiştirdi.

9 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ

Geri dönüş ateşini 78. dakikada ceza yayı dışından attığı şık golle Eldor Shomurodov yakarken, son bölümde Bertuğ Yıldırım fırtınası esti. Genç golcü, 82. dakikada Onur Bulut'un ortasında yaptığı kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi: 2-2. Baskısını sürdüren ev sahibi, 86. dakikada Brnic'in ortasında yine Bertuğ'un kafasıyla 3-2 öne fırladı. 90+1. dakikada ceza yayı üzerinden sert vuran Bertuğ Yıldırım, hat-trick yaparak 4-2'lik zaferi ilan etti. Başakşehir 20 puanla 8. sıraya tırmanırken, Çorum FK 16 puanla 11. basamakta kaldı.

BERTUĞ: BUGÜN PATLAMA YAŞADIM

Günün yıldızı Bertuğ Yıldırım, maç sonunda şunları söyledi: "Bu kariyerimin ilk hat-trick'i... Takım arkadaşım Emin sakatlandı, bu üç golü ona armağan ediyorum. Sezon başından beri skor katkım yoktu. Bu benim içime çok oturmuştu. Her maça gergin çıkıyordum. Stres yapıyordum, bugün o patlamayı içimden attım. Biraz fazla oldu. 20 dakikada üç gol atmak büyük gurur. Gollerde tüm takımın etkisi var. Geriden gelerek kazandık. Çok mutluyum. İyi bir yoldayız. Bu üç puan da çok önemliydi" dedi. Maçta hat-trick yapan Bertuğ Yıldırım, İstanbul'da Sarıyer'de görülen ve arama çalışmaları sürdürülen aslanla ilgili konuştu. Evinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili açıklama yapan golcü futbolcu, "Dönünce ben de belki ararım aslanı" dedi.

B.ŞEHİR SERİYE BAĞLADI

Sahasında Çorum FK'yı müthiş bir geri dönüşe imza atarak yenen Başakşehir, üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Evinde de art arda 4. maçını kazandı. Çorum ise üst üste 2. yenilgisini yaşadı.

EMİN BAYRAM SEZONU KAPATTI

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, kazandıkları maçın ardından buruk bir sevinç yaşadıklarını belirterek sakatlanarak oyundan çıkan Emin Bayram'ın sezonu kapattığını açıkladı. Karşılaşmada 52 kenar ortası yaptıklarını ve oyunu hak ederek kazandıklarını vurgulayan genç çalıştırıcı, son ana kadar pes etmeyen oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

ONA 'SARIYER ASLANI' LAKABI TAKTIK!

Nuri Şahin, karşılaşmada hat-trick yapan Bertuğ Yıldırım'a övgüler yağdırdı. Genç golcüyü zaman zaman eleştirse de ona en çok yardımcı olmak isteyen kişinin kendisi olduğunu belirten Şahin, İstanbul'daki aslan olayına gönderme yaparak oyuncusuna "Sarıyer Aslanı" lakabını taktıklarını ve bu ismin maçta 3 gol birden attığını ifade etti.