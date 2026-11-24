Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, ara transfer dönemi öncesinde savunma hattını güçlendirmek için rotasını Romanya’ya çevirdi.
Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 06:50
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, ara transfer dönemi öncesinde savunma hattını güçlendirmek için rotasını Romanya'ya çevirdi. Turuncu-lacivertli yönetimin, Rapid București forması giyen 28 yaşındaki sağ bek Razvan Onea için resmi girişimlere başladığı öğrenildi. Onea'nın İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.