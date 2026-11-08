Şehir geri döndü

Son haftaların formda takımı Göztepe, Fenerbahçe galibiyetinin ardından dün evinde Başakşehir'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, taraftarının da desteğiyle maça hızlı başladı. Dakikalar 18'i gösterdiğinde Juan'la golü bulan ev sahibi ekibin sevinci sadece 4 dakika sürdü. 22'nci dakikada Brnic'in pasında Selke skora dengeyi getirdi.

SERİ SONA ERDİ

İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda her iki teknik adam da tüm kozlarını sahaya sürdü. Ancak hamleleri tutan Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin'di. 66'da oyuna giren Edin Vişça, 83'te attığı golle turuncu-lacivertlilere deplasmanda galibiyeti getirdi. Göztepe'nin 4 maçlık galibiyet serisi bitti. Başakşehir de bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazandı.

623 GÜN SONRA

Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Vişça, Süper Lig'de 623 gün sonra attığı golle takımına deplasmanda 2-1'lik zaferi getirdi. Geriye düştüğü maçta Göztepe'yi yenen turuncu-lacivertliler bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı.