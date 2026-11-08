CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Başakşehir Şehir geri döndü

Şehir geri döndü

Göztepe dakikalar 18’i gösterdiğinde Juan ile öne geçti. 22’de Selke, Başakşehir’e beraberliği getirdi. 83’te sahneye çıkan Edin Vişça, boz-baykuşlara galibiyeti getirdi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 06:50
Şehir geri döndü

Son haftaların formda takımı Göztepe, Fenerbahçe galibiyetinin ardından dün evinde Başakşehir'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, taraftarının da desteğiyle maça hızlı başladı. Dakikalar 18'i gösterdiğinde Juan'la golü bulan ev sahibi ekibin sevinci sadece 4 dakika sürdü. 22'nci dakikada Brnic'in pasında Selke skora dengeyi getirdi.

SERİ SONA ERDİ

İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda her iki teknik adam da tüm kozlarını sahaya sürdü. Ancak hamleleri tutan Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin'di. 66'da oyuna giren Edin Vişça, 83'te attığı golle turuncu-lacivertlilere deplasmanda galibiyeti getirdi. Göztepe'nin 4 maçlık galibiyet serisi bitti. Başakşehir de bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazandı.

623 GÜN SONRA

Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Vişça, Süper Lig'de 623 gün sonra attığı golle takımına deplasmanda 2-1'lik zaferi getirdi. Geriye düştüğü maçta Göztepe'yi yenen turuncu-lacivertliler bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'den Danilo bombası!
İşte Belözoğlu'nun Çorum FK maçı 11'i!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Katil Netanyahu dönemi bitiyor! İsrail'de hükümeti kurma görevi Gadi Eisenkot'a verildi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...
Buruk'tan Osimhen sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'dan 1 gol 1 de asist! | İZLE Arda'dan 1 gol 1 de asist! | İZLE 01:01
Buruk'tan Osimhen sözleri! Buruk'tan Osimhen sözleri! 01:01
Arda yine yıldızlaştı! Real Madrid kazandı Arda yine yıldızlaştı! Real Madrid kazandı 01:01
PSG evinde tek golle galip PSG evinde tek golle galip 01:01
Roma 3 puanı 3 golle aldı Roma 3 puanı 3 golle aldı 01:01
Arda yine yıldızlaştı! Real Madrid kazandı Arda yine yıldızlaştı! Real Madrid kazandı 01:00
Daha Eski
PSG evinde tek golle galip PSG evinde tek golle galip 00:56
Roma 3 puanı 3 golle aldı Roma 3 puanı 3 golle aldı 00:48
Buruk'tan Osimhen sözleri! Buruk'tan Osimhen sözleri! 00:34
A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu! A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu! 00:23
Sergen Yalçın: Hak eden burada olacak! Sergen Yalçın: Hak eden burada olacak! 00:23
G.Saray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor G.Saray'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor 00:23