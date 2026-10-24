Gözü zirvede

Zorlu Beşiktaş karşılaşması öncesinde Başakşehir, gol yollarında Eldor Shomurodov'a güveniyor. Turuncu-lacivertliler bu sezon ligde attığı 12 golün 7'sinde Özbek futbolcunun imzasını taşıyor. Boz Baykuşlar'ın Özbek golcüsü, 7 golle takımının en skorer ismi durumunda. Danimarkalı Andreas Skov Olsen, Alman Davie Selke, Fildişi Sahilli Christopher Operi ve Umut Güneş ise birer kez fileleri havalandırdı. Shomurodov, 8 gollü Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor

İÇ SAHADA COŞUYOR

Shomurodov, geride kalan 8 haftada 1 de gol pası verirken; Andreas Skov Olsen 3, Ivan Brnic 2, Abbosbek Fayzullaev 2, Umut Bozok ise 1 asist yaptı. Özbek golcü, ligdeki 7 golünün 6'sını iç sahada kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan 5 karşılaşmada da rakip fileleri havalandırdı. Shomurodov; G.Birliği, Kocaelispor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Gaziantep maçlarında birer gol bulurken, deplasmandaki tek golünü Trabzonspor karşısında attı.

LİGDE İKİNCİ SIRADA

Başakşehir'in Özbek forveti Eldor Shomurodov, Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye yükselterek gol krallığı sıralamasında önemli bir yer edindi. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhamed Salah'ın 8 golle zirvede yer aldığı listede, turuncu-lacivertli futbolcu 7 golle ikinci sırayı Amed Sportif Faaliyetler'den Gift Orban ve Fenerbahçe'den Vedat Muriç ile paylaştı.

CESUR OLMALIYIZ

Özbek golcünün performansından çok memnun olduğunu söyleyen Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Shomurodov bu sezon çok formda ve Bize çok katkı sağlıyor. Beşiktaş maçında da Özbek yıldıza çok güveniyoruz" dedi. Şahin, şu anda en zor deplasmanda, en zor rakibe karşı oynayacağız. O statta maçı kazanmak istiyorsak çok cesur olmalıyız" dedi.

GEÇEN SEZON 22 GOL ATTI

2025-2026 sezonunda Süper Lig'de forma giydiği 34 maçta 22 kez ağları havalandıran Shomurodov, gol krallığı ünvanını Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ile paylaştı.