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Anasayfa Başakşehir Başakşehir’den kritik zafer

Başakşehir’den kritik zafer

Turuncu-lacivertliler sahasında Gaziantep FK’yı 2 golle yıktı. İstanbul ekibinin gollerini 8’de Shomurodov ve 82’de Umut Güneş attı. Serdar Dursun’un 66’da attığı gol Antep’e yetmedi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 08:01
Başakşehir’den kritik zafer

Süper Lig'de Başakşehir, evinde konuk ettiği rakibini Shomurodov ve Umut Güneş'in golleriyle 2-1 devirmeyi başardı. Maça çok hızlı giren ev sahibi ekip, henüz 8. dakikada Shomurodov'un şık vuruşuyla perdeyi açtı. 29'da Brnic ile bulunan gol VAR'a takılırken, soyunma odasına turuncu-lacivertliler 1-0 önde girdi. 66'da Serdar Dursun kafayla maça dengeyi getirdi. 82. dakikada ceza sahası çizgisinden nefis bir plase çıkaran Umut Güneş fişi çekti: 2-1. Sahadan galibiyetle ayrılan Başakşehir hanesine 3 puan yazdırdı.

İSTANBUL EKİBİ 3 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Başakşehir son üç maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alıp puanını 11'e yükseltti ve 10. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Gaziantep FK ise haftayı 8 puanla 14. sırada tamamladı.

NURİ ŞAHİN: HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYETTİ

Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Erken golle ilk yarıyı domine ettiklerini belirten genç teknik adam, ikinci yarıdaki düşüşe rağmen 1-1 sonrası verilen reaksiyonla galibiyeti hak ettiklerini vurguladı. Maç sonu rakip hoca Orhan Ak ile yaşanan gerginliğin sahada kaldığını dile getiren Şahin, 9. haftadaki Beşiktaş deplasmanı için ise "Kazanmak istiyorsak çok cesur olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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