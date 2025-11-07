Başakşehir 3’te 3 peşinde

Deplasmanda Antalyaspor ve sahasında Kocaelispor galibiyetleriyle derin bir nefes alan Başakşehir, bugün Gençlerbirliği deplasmanında boy gösterecek. Süper Lig’de oynadığı 11 müsabakada 3 galibiyet, 4’er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Başakşehir, haftaya 13 puan ve averajla 10. basamakta girdi.
