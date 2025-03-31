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Haberler Başakşehir RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Çok fazla patinaj çektik

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Çok fazla patinaj çektik

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, İkas Eyüpspor galibiyetinin ardından konuştu. İşte o açıklamalar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 Salı 00:06
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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Çok fazla patinaj çektik

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor'u 3-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan'dan flaş açıklamalar geldi. İşte o sözler...

"BANA GÜVENDİKLERİNİ SÖYLEDİLER"

"Başkanımız ve yönetimden duyduğumuz güvenden şüphemiz yoktu. Böyle ortamlarda güven oyunu almak istersiniz. Ben de sözü başkanımız ve yönetim kurulumuza bırakmak istedim. Onlar da çok net bir şekilde yola benimle devam etmek istediklerini ve bana güvendiklerini söylediler. Birbirimize olan güvenimizi pekiştirmiş olduk. Zaten benim bu güvenden şüphem yoktu. Ancak bazen insanlara söz hakkı da vermeniz gerekiyor. Sorumlu olduğumuz, hesap vermemiz gereken yer orası. Onlar da tercihlerini devam olarak kullandı. Kendilerine teşekkür ediyorum. İkinci toplantımızı da oyuncularımızla yaptık. Oyuncularımdan hiçbir zaman vazgeçmedim. Onlara benden vazgeçip vazgeçmediklerini, aramızda güvenin zedelenip zedelenmediğini, antrenman ve oyun kalitesi ile sisteme bağlılık devam ediyor mu diye sordum. Oradan da yüzde 100 güven oyu ile çıktık ve yolumuza devam etme kararı aldık. Bu bazen benim bazen de yönetimin elinde olan bir karar ama şu anki durumumuzda yönetim, teknik ekip ve futbolcu var. Birbirimize güven tazelediğimiz 2 hafta geçirdik. Bu pozitiflik bugün sahaya yansıdı. Ancak bu bizim normalimiz olmalı. Çok fazla patinaj çektik, yara aldık. İyi oynayıp kaybettiğimiz maçlar oldu."

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