  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Başakşehir Yusuf Sarı resmen RAMS Başakşehir'de!

Yusuf Sarı resmen RAMS Başakşehir'de!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, resmi sosyal medya hesabından Yusuf Sarı ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. | Son dakika spor haberleri

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 16:56 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 17:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yusuf Sarı resmen RAMS Başakşehir'de!

RAMS Başakşehir, resmi sosyal medya hesabından Yusuf Sarı'yla, Adan Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

G.Saray'a Ziyech piyangosu!
G.Saray'a transferde dev rakip!
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de De Bruyne bombası! Mario Branco İngiltere'ye uçtu...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten teğmenler için sokak çağrısı yapan CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na tepki: Vesayeti canlandırma çabası
Benfica'dan o isme kanca!
F.Bahçe'den ara transferde yıldız hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Sarı resmen Başakşehir'de! Yusuf Sarı resmen Başakşehir'de! 16:56
F.Bahçe Beko'da ayrılık kararı! F.Bahçe Beko'da ayrılık kararı! 16:30
Fırtına'nın en istikrarlısı Uğurcan Çakır! Fırtına'nın en istikrarlısı Uğurcan Çakır! 16:17
G.Saray'a transferde dev rakip! G.Saray'a transferde dev rakip! 16:14
Boks Federasyonuna yeni başkan Boks Federasyonuna yeni başkan 15:33
Serdal Adalı Yönetim Kurulu Listesini tanıttı Serdal Adalı Yönetim Kurulu Listesini tanıttı 15:21
Daha Eski
U17 derbisinde farklı skor U17 derbisinde farklı skor 15:20
Benfica'dan o isme kanca! Benfica'dan o isme kanca! 15:00
Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... 14:20
Trabzonspor'dan Şenol Güneş açıklaması Trabzonspor'dan Şenol Güneş açıklaması 14:08
Osimhen'den örnek davranış Osimhen'den örnek davranış 13:09
Beşiktaş'tan Chamberlain kararı! Beşiktaş'tan Chamberlain kararı! 12:34