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Haberler Başakşehir Sehir Panzer’i ezdi

Sehir Panzer’i ezdi

Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz M.Başakşehir, Alman ekibi Heidenheim’i Deniz Türüç, Crespo ve Piatek’in golleriyle yenip ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Sehir Panzer’i ezdi

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda konuk ettiği Almanya ekibi Heidenheim'i 3-1 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Mücadeleye hızlı başlayan turuncu-mavililer, 6. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle 1-0 öne geçti. İstanbul ekibi, 18'inci dakikada Miguel Crespo'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Heidenheim,de Honsak ile skoru 2-1 yaptı. Maçta son sözü söyleyen 68'de Piatek oldu ve Başakşehir 3-1'lik skorla UEFA Konferans Ligi'nde ilk galibiyetini elde etti.

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