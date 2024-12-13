Sehir Panzer’i ezdi

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda konuk ettiği Almanya ekibi Heidenheim'i 3-1 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Mücadeleye hızlı başlayan turuncu-mavililer, 6. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle 1-0 öne geçti. İstanbul ekibi, 18'inci dakikada Miguel Crespo'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Heidenheim,de Honsak ile skoru 2-1 yaptı. Maçta son sözü söyleyen 68'de Piatek oldu ve Başakşehir 3-1'lik skorla UEFA Konferans Ligi'nde ilk galibiyetini elde etti.