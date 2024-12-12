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Haberler Başakşehir Tek yol zafer

Tek yol zafer

UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Başakşehir, Alman ekibi Heidenheim karşısında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Tek yol zafer

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, bugün 5. maçında Almanya'dan Heidenheim'i saat 20.45'te ağırlayacak. Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden turuncu-lacivertliler, son olarak Kopenhag ve Petrocub maçlarından ise beraberlik ile ayrılarak 2 puan topladı. İlk 3 maçı kazanan ve son maçını kaybeden Heidenheim 9 puana sahip. Başakşehir'de kart cezalısı Senegalli stoper Ba, bu mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi süren ve Süper Lig'de Göztepe ve Hatayspor ile oynanan maçlarda forma giyemeyen Serdar Gürler'in de forma giymesi beklenmiyor.

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