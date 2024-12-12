Tek yol zafer

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, bugün 5. maçında Almanya'dan Heidenheim'i saat 20.45'te ağırlayacak. Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden turuncu-lacivertliler, son olarak Kopenhag ve Petrocub maçlarından ise beraberlik ile ayrılarak 2 puan topladı. İlk 3 maçı kazanan ve son maçını kaybeden Heidenheim 9 puana sahip. Başakşehir'de kart cezalısı Senegalli stoper Ba, bu mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi süren ve Süper Lig'de Göztepe ve Hatayspor ile oynanan maçlarda forma giyemeyen Serdar Gürler'in de forma giymesi beklenmiyor.