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Haberler Başakşehir Çağdaş Atan: Set hücumlarını iyi oynarsak...

Çağdaş Atan: Set hücumlarını iyi oynarsak...

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Başakşehir sahasında Almanya temsilcisi Heidenheim'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 20:03 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 20:11
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Çağdaş Atan: Set hücumlarını iyi oynarsak...

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Başakşehir sahasında Almanya temsilcisi Heidenheim'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇAĞDAŞ ATAN'IN AÇIKLAMALARI

"Tamam mı devam mı maçı. Kaleciler hariç 15 kişiyiz. Son 2 maçımızı iyi oynayarak kazandık. Kadro istikrarını yakaladık. Bir tek Ba cezalı. Hamza'ya güveniyoruz. Başakşehir'in geleceği oyunculardan bir tanesi. Rakibimiz Alman takımı, gelenekçi bir takım. 17 senedir aynı teknik direktörleri var. Topla oyunda ligin sonlarında, ikili mücadelede ilk 3'teler. 8 maçta 7 kez yenildiler. Biz o periyodu atlattık, onlar yaşıyor. Toplu topsuz oyunda agresif olmalıyız. Set hücumlarını iyi oynarsak özlediğimiz 3 puanı alacağımızı düşünüyorum. Oyuncularım aklımızdaki kalbimizdeki her şeyi yerine getirip 3 puanı alırlar umarım."

"Bizim güçlü bir pres oyunumuz var. Pas yapmaya çalışan takımlara karşı rakibin birinci ve ikinci bölgesinde güçlü presler yapabiliyoruz. Preste etkili olabilir. Kadroları rotasyonlu. Teknik ama ağır oyuncuları var. Pres yapmamızı engelleyecek hiçbir durum yok. Arkadaki savunma oyuncularımızın hızı geniş alanda oynamaya yeterli. Toplu ve topsuz oyunda agresif olursa, boyumuzu uzatmazsa bu maç olumlu geçer gibi gözüküyor."

"Hamza, Başakşehir akademisinden çıktığı için değerli. Biz onu oradan çekip aldık. Hiç gündemde olmayan bir isimdi. Hem Başakşehir akademiyi hem ekibimi kutluyorum, böyle bir oyuncuyu bulup kazandırdık. Üretmek güzel, rekabet de ediyoruz. Bir ara sallandık ama rekabet ediyoruz şimdi."

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