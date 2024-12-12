Çağdaş Atan: Bazen karanlık bir yerde kaldığınızda...

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Başakşehir sahasında Almanya temsilcisi Heidenheim'ı 3-1 mağlup ederek bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ÇAĞDAŞ ATAN'IN AÇIKLAMALARI

"Bazen karanlık bir yerde kaldığınızda kendinizi gömülmüş hissedebilirsiniz ama o ekildiğiniz anlamına da gelebilir. Şimdi toprağın altından bir şeyler çıkıyor."

"Son maçı finale çevirmek istemiştik. Haftaya ilk 24 için oynayacağız. Onun öncesinde bir diğer final maçımız var. Fenerbahçe maçımız var. Maalesef yine 3 gün. Üçüncü kez üç gün sonra oynuyoruz. Oyuncularım direniyor, savaşıyor. Doğru bir 11 bulduğumuzu düşünüyoruz. Herkesi kullanmaya çalışıyoruz. Bunlar bizi mutlu ediyor. Başakşehir'e yakışan bir durum Avrupa'da galibiyet. O yüzden herkesi kutluyorum."