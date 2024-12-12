Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Başakşehir - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 5. haftada Başakşehir ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Oynadığı 4 karşılaşmanın ikisinde berabere kalan turuncu-lacivertliler, iki maçtan da mağlubiyet ile ayrıldı. Henüz galibiyet ile tanışamayan Başakşehir 2 puan ile 33. sırada yer alıyor.Rakip Heidenheim ise UEFA Konferans Ligi'nde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak, 9 puanla 9. sırada bulunuyor. Alman temsilcisi Heidenheim karşısında 3 puanın sahibi olmak isteyen Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Fenerbahçe maçı öncesi moral arıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Heidenheim maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - HEIDENHEIM MAÇI CANLI İZLE