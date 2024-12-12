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Haberler Başakşehir Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Temsilcimiz Başakşehir ile Heidenheim, 5. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Henüz galibiyet ile tanışamayan Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Alman temsilcisi karşısında hata yapmak istemiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 11:12 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 11:20
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Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Başakşehir - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 5. haftada Başakşehir ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Oynadığı 4 karşılaşmanın ikisinde berabere kalan turuncu-lacivertliler, iki maçtan da mağlubiyet ile ayrıldı. Henüz galibiyet ile tanışamayan Başakşehir 2 puan ile 33. sırada yer alıyor.Rakip Heidenheim ise UEFA Konferans Ligi'nde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak, 9 puanla 9. sırada bulunuyor. Alman temsilcisi Heidenheim karşısında 3 puanın sahibi olmak isteyen Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Fenerbahçe maçı öncesi moral arıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Heidenheim maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - HEIDENHEIM MAÇI CANLI İZLE

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