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Haberler Başakşehir Başakşehir - Heidenheim maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi CANLI MAÇ

Başakşehir - Heidenheim maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi CANLI MAÇ

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Temsilcimiz Başakşehir ile Heidenheim, 5. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Henüz galibiyet ile tanışamayan Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Alman temsilcisi karşısında hata yapmak istemiyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Marco Guida düdük çalıyor. Başakşehir - Heidenheim karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 21:30 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 21:36
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Başakşehir - Heidenheim maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi CANLI MAÇ

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 5. haftada Başakşehir ile Heidenheim kozlarını paylaşıyor. Oynadığı 4 karşılaşmanın ikisinde berabere kalan turuncu-lacivertliler, iki maçtan da mağlubiyet ile ayrıldı. Henüz galibiyet ile tanışamayan Başakşehir 2 puan ile 33. sırada yer alıyor.Rakip Heidenheim ise UEFA Konferans Ligi'nde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak, 9 puanla 9. sırada bulunuyor. Alman temsilcisi Heidenheim karşısında 3 puanın sahibi olmak isteyen Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Fenerbahçe maçı öncesi moral arıyor.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Kemen, Onur, Crespo, Deniz, Davidson, Piatek.

Heidenheim: Eicher, Busch, Maloney, Siersleben, Theuerkauf, Dorsch, Kerber, Beck, Scienza, Wanner, Breunig

Başakşehir - Heidenheim maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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BAŞAKŞEHİR - HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Heidenheim maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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