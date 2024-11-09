Danimarka’da tarihi beraberlik

Konferans Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Kopenhag ile iki kez öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalan Başakşehir, Danimarka ekibine Parken Stadı'nda yenilmeyen ilk Türk takımı oldu. Parken Stadı'nda Türk takımları Kopenhag'a karşı 5 kez sahaya çıkmış ve bu 5 maçı da Danimarka temsilcisi kazanmıştı. Başakşehir'in elde ettiği beraberlikle ilk kez bir Türk takımı Parken Stadı'ndan puanla ayrıldı. Daha önce Kopenhag, Parken Stadı'nda Galatasaray'ı 2, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor'u 1'er kez mağlup etti.