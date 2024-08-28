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Shelvey Eyüpspor’da

Eyüpspor, transferde bombayı patlattı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Shelvey Eyüpspor’da
Eyüpspor, transferde bombayı patlattı. Eflatun-sarılılar, geçen sezon Rizespor'da kiralık oynayan ve İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile sözleşmesi biten Jonjo Shelvey ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Asbaşkan Fatih Kulaksız, "Shelvey, Rizespor'da çok önemli bir performans ortaya koydu. Bir yandan da Süper Lig'i tanıma fırsatı buldu. Bu sezon da uzun uğraşlar sonucu transfer etmeyi başardık. Kendisinden beklentimiz yüksek" dedi. 32 yaşındaki maestro da "Burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarlara neler yapabileceğimi göstermek ve onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Umarım taraftarımızla birlikte bu sezonki hedeflerimize birlikte ulaşırız" diye konuştu. İngiltere Milli Takımı'nda da 6 kez oynayan tecrübeli yıldız, geçen sezon Rizespor'da 33 maçta forma giyerken, 3 gol ve 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
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