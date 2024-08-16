Başakşehir rahat geçti

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Başakşehir, deplasmanda 1-0 yendiği Iberia Tiflis'i Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 2-0 yenerek tur atladı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Krzysztof Piatek ve 61. dakikada Dimitris Pelkas kaydetti. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da geliştirdiği ataklardan sonuç çıkaramayınca devre 0-0 berabere bitti.

GOLLER 2. YARIDA

Maçın 50. dakikasında Pelkas'ın serbest vuruşunda Kemen topu kafayla arkaya aşırttı. Piatek kafayla topu ağlara yolladı: 1-0. 61'de ise frikikten Pelkas şık bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 2-0. Play-off'a yükselen B.Şehir'in yeni rakibi Azerbaycan'ın Sabah ekibini eleyen İrlanda ekibi St. Patricks oldu. İlk maç deplasmanda 22 Ağustos'ta, rövanş ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

ATAN: DAHA FAZLASINI ATABİLİRDİK

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bugün her atağımızda gol pozisyonu yakalayacakmışız gibi hissettim. Daha fazla skor üretebilirdik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yolumuz uzun olsun istiyoruz, 50-60 maçı görmek istiyoruz bu sene. Kadrodaki oyunculardan memnunum. Tuttuğumuz kadro hep planlı. Duarte inanılmaz bir karakter. Kemen de aynı şekilde" ifadelerini kullandı.