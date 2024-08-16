Haberler Başakşehir

Başakşehir rahat geçti

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Başakşehir, deplasmanda 1-0 yendiği Iberia Tiflis'i Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 2-0 yenerek tur atladı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Krzysztof Piatek ve 61. dakikada Dimitris Pelkas kaydetti. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da geliştirdiği ataklardan sonuç çıkaramayınca devre 0-0 berabere bitti.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başakşehir rahat geçti

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Başakşehir, deplasmanda 1-0 yendiği Iberia Tiflis'i Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 2-0 yenerek tur atladı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Krzysztof Piatek ve 61. dakikada Dimitris Pelkas kaydetti. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da geliştirdiği ataklardan sonuç çıkaramayınca devre 0-0 berabere bitti.

GOLLER 2. YARIDA

Maçın 50. dakikasında Pelkas'ın serbest vuruşunda Kemen topu kafayla arkaya aşırttı. Piatek kafayla topu ağlara yolladı: 1-0. 61'de ise frikikten Pelkas şık bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 2-0. Play-off'a yükselen B.Şehir'in yeni rakibi Azerbaycan'ın Sabah ekibini eleyen İrlanda ekibi St. Patricks oldu. İlk maç deplasmanda 22 Ağustos'ta, rövanş ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

ATAN: DAHA FAZLASINI ATABİLİRDİK

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bugün her atağımızda gol pozisyonu yakalayacakmışız gibi hissettim. Daha fazla skor üretebilirdik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yolumuz uzun olsun istiyoruz, 50-60 maçı görmek istiyoruz bu sene. Kadrodaki oyunculardan memnunum. Tuttuğumuz kadro hep planlı. Duarte inanılmaz bir karakter. Kemen de aynı şekilde" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom
Ferdi'nin yerine 3 aday birden!
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızıyla görüştü! Suudi Arabistan'da yılın takımına seçilmişti...
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ölüme meydan okudu! Arap basını manşetlere taşıdı
Mourinho'nun göz bebeği geliyor!
G.Saray'da Zaha'nın alternatifi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'ın rakibi Lugano Kartal'ın rakibi Lugano 01:18
Shaqiri bombası Shaqiri bombası 01:16
Başakşehir rahat geçti Başakşehir rahat geçti 01:14
G.Saray'da Zaha'nın alternatifi belli oldu! G.Saray'da Zaha'nın alternatifi belli oldu! 00:41
Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... 00:34
Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... 00:32
Daha Eski
Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz 00:16
Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz 00:12
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 00:07
İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri! İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri! 00:07
İşte güncel UEFA ülke puanımız! İşte güncel UEFA ülke puanımız! 00:07
İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri 00:07