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Başakşehir - Iberia maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi CANLI

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Başakşehir evinde Iberia ile karşı karşıya geliyor. Gürcistan'da ilk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz mağlup olmaması durumunda adını play-off turuna yazdıracak. Başakşehir - Iberia maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 20:43 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 21:05
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Başakşehir - Iberia maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi CANLI

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Başakşehir evinde Iberia ile karşı karşıya geliyor. Gürcistan'da ilk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz mağlup olmaması durumunda adını play-off turuna yazdıracak.

Başakşehir, rakibini elerse İrlanda'dan St. Patrick's ile Azerbaycan'dan Sabah eşleşmesinden gelecek ekiple play-off'ta karşılaşacak.

BAŞAKŞEHİR - IBERIA 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Onur, Kemen, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek

Iberia: : Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Kokhreidze, Nonikashvili, Tabatadze, Mamageishvili, Ceickne

BAŞAKŞEHİR - IBERIA maçı canlı izlemek için TIKLAYIN

BAŞAKŞEHIR - IBERIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Iberia maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.45'te başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

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