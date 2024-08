Başkan Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi'nin açılışını yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açılışta yaptığı açıklamada "Futbola kavga ve ideoloji girmemeli" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Üst düzey bir futbol eğitimi için her türlü imkanın sağlandığı akademinin kulübe yeni bir soluk kazandıracağından eminim. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü eşine az rastlanır başarılara imza attı. Türk futboluna katkı yapan her türlü girişimi teşvik ettik. Her türlü ihtiyaçlarından kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. Bundan sonra da hakkaniyetli çizgimizi koruyacağız.

Futbola husumetin, holiganlığın girmesi her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Herkesin tuttuğu bir takımı, oyununa hayranlık duyduğu bir oyuncusu vardır. Ama hiçbiri ülkemizin huzurundan daha önemli değildir. Sporun birleştiren, birliğimizi perçinleyen ruhuna çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Milyonların ilgiyle takip ettiği sporcularımızın da gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz.

Göreve geldiğimizin tarihten bugüne kadar 38 yeni stadyumun açılışını yaptık. Sporun tüm dallarına en büyük yatırımı yapan en güçlü desteği veren iktidar açık ara bizim iktidarımızdır.

Arda Güler'in başarısı hem örnek oldu hem de altyapının önemini hatırlattı.

Futbol akademisine, uzun yıllar Başakşehir'de forma giyen ve takımımızın elde ettiği başarılarda çok büyük katkısı olan Mahmut Tekdemir'in adının verilmesini çok güzel bir vefa örneği olarak karşılıyorum!