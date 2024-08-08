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Iberia Tiflis - RAMS Başakşehir maçı CANLI İZLE

Temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 19:00 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 19:20
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Iberia Tiflis - RAMS Başakşehir maçı CANLI İZLE

Temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Başakşehir avantajlı bir skor ile İstanbul'a dönmek istiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

IBERIA TİFLİS - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ:

Iberia Tiflis: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Mamageishvili, Tabatadze, Kokhreidze, Sylla

Rams Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay, Deniz, Pelkas, Davidson, Piatek

IBERIA TİFLİS - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE!

IBERIA TİFLİS - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Iberia Tiflis - Rams Başakşehir maçı TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TEMSİLCİMİZ AVRUPA'DA 53. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibine konuk olacak RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 53. karşılaşmasını oynuyor.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 52 maçta 19 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 77 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gole engel olamadı.

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