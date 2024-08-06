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Şehir'in tam dengi

Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Iberia Tiflis’le karşılaşacak olan Başakşehir, rakibini elemesi halinde St.Patrick-Sabah galibiyle karşılaşacak İki takım da Başakşehir’in tam dişine göre.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Şehir'in tam dengi

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde ülkemizi temsil eden Başakşehir, perşembe günü, 3. ön eleme turunda İberia Tiflis'le karşılaşacak. Boz Baykuşlar, rakibini elemesi halinde ise play-off turunda St.Patrick-Sabah eşleşmesinin kazananıyla oynayacak. Play-off turundaki ilk maç 22 Ağustos'ta oynanacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos'ta yapılacak. İki takım da Başakşehir'in tam dişine göre. İrlanda ekibi St.Patricks'in kadro değeri; 3 milyon 950 bin euro. Azerbaycan temsilcisi Sabah'ın değeri ise; 11 milyon 550 bin euro. B.Şehir bir önceki turda La Fiorita'yı 10 golle elemişti.

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