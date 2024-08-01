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Tuıristik maç!

Başakşehir, 6-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda bugün San Marino ekibi La Fiorita ile karşı karşıya gelecek

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Tuıristik maç!

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. San Marino Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan Granit Maqedonci yönetecek. Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçta rakibi 6-1'lik skorla mağlup ederek, rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantaj elde etti.

BAŞAKŞEHİR'İN OLASI YENİ RAKİBİ

Turuncu lacivertliler, turu geçmesi durumunda 3. eleme turunda Iberia Tiflis (Gürcistan)- Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Iberia Tiflis ile Partizani arasında Gürcistan'da oynanan ilk maçı Tiflis ekibi 2-0 kazandı. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos Perşembe, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak

Başakşehir, Avrupa kupalarında 52. randevusuna çıkacak. İstanbul ekibi, geride kalan 51 maçta 18 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 12 beraberlik yaşadı.

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