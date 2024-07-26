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Başakşehir şov

Turuncu-lacivertliler, San Marino ekibi La Fiorita’yı 6-1 yenip tur kapısını araladı. Başakşehir’in gollerini Berkay, Davidson, Figueiredo (2), Kemen ve Piatek attı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Başakşehir şov

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında karşılaştığı San Marino'nun La Fiorita takımnı 6-1 gibi net bir skorla yenerek tur kapısını araladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi 6-1 kazanan Başakşehir, Avrupa Kupaları tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti. Temsilcimizin gollerini 5. dakikada Berkay Özcan, 13. dakikada Davidson, 29 ve 49. dakikalarda Figueiredo, 43. dakikada Kemen ve 72. dakikada Piatek attı. Konuk takımın tek sayısını 58. dakikada Nicola Greco'dan geldi. Bu sonucun ardından tur kapısını açan Başakşehir, rövanş maçı öncesi büyük bir avantajı eline geçirdi. Karşılaşmanın rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak. Turu geçen ekip, 3. eleme turunda İberia Tiflis - Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir'in gruplara kalması için La Fiorita dahil 3 rakibini elemesi gerekiyor.

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