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Başakşehir - La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Başakşehir, La Fiorita ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 12:34
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Başakşehir - La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Başakşehir - La Fiorita maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Başakşehir, La Fiorita ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Başakşehir - La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - LA FIORITA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - La Fiorita maçı 25 Temmuz Perşembe günü 20:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - LA FIORITA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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