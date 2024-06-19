RAMS Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2024-25 sezonu 2. eleme turunda, Isloch Minsk (Belarus)-La Fiorita (San Marino) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

RAMS Başakşehir, Belarus temsilcisi Isloch Minsk ile San Marino ekibi La Fiorita eşleşmesinde turu geçen tarafla 2. eleme turunda karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta oynanacak.

RAMS Başakşehir, bu turdaki ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda yapacak.