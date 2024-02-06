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Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan Başakşehir ile Hatayspor maçıyla devam ediyor. İki ekip de kupada finale kadar ilerlemek istiyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 11:02 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 11:05
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Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Başakşehir - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Başakşehir ile Hatayspor son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Hatayspor maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR HATAYSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

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