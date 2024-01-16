Haberler Başakşehir Başakşehir - Boluspor maçı A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Başakşehir - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Boluspor maçı A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Başakşehir - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Başakşehir ile Boluspor maçıyla devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 12:00
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Başakşehir - Boluspor maçı A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Başakşehir - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Başakşehir ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Boluspor maçı 17 Aralık Çarşamba günü saat 13:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

Başakşehir - Boluspor MAÇI CANLI İZLE - A SPOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR PROGRAMI

16 Ocak Salı

  • 13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)
  • 15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Mersin)
  • 19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
  • 21.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)

17 Ocak Çarşamba:

  • 13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)
  • 15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)
  • 17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)
  • 19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)
  • 21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

18 Ocak Perşembe:

  • 13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)
  • 15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)
  • 17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)
  • 21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)

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