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Başakşehir'de Çağdaş Atan: Bereberlik maçın hakkıydı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanda Trabzonspor'un konuğu oldu. Turuncu-lacivertliler sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 21:41
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Başakşehir'de Çağdaş Atan: Bereberlik maçın hakkıydı

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Sözlerine şehit haberleriyle ilgili olarak başlayan Çağdaş Atan, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu vatan için canını veren kahramanlarımızı unutmayalım" dedi.

Atan maçla ilgili, "Maça gelecek olursak, ilk yarı ve ikinci yarı hikayesi olan bir maçtı. İlk yarıda baskıyı yanlış planlamışız. İlk yarı gereğinden fazla topu rakibe verdik. İkinci yarıda adam adama dönerek, bire biri bularak iyi baskılar yaptık. Uğurcan'ı uzun topa zorladık. Daha hayal ettiğimiz oyun oldu. Zor bir oyun vardı sahada. Oyuncularımı kutluyorum. İkinci yarıda oyun bize geldi bence. Gol ve çalıştığımız pozisyonları bulmak bizi mutlu etti. Son dakikada karambolde kaybedebilirdik de bence beraberlik maçın hakkıydı. Gelişmeye devam ediyoruz. Devre arasında güçlenerek devam edeceğiz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Biraz geç oldu belki ama aldığımız durumdaki psikolojiyi düzeltmek ve oyunu oturtma biraz zaman aldı. Yönetim ve başkanımız destek oldu bu süreçte. Devre arasında güçlenerek ikinci yarıda daha farkı bir mücadele vereceğimizi düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

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