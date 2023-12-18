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Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 12:01 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 12:01
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Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Başakşehir - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Başakşehir ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Sivasspor maçı 19 Aralık Salı günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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