RAMS Başakşehir 3 - 3 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın henüz 2. dakikasında Ankaragücü, Ali Sowe'un attığı golle 1-0 öne geçti. RAMS Başakşehir, bu gole 14. dakikada Piatek ile karşılık verdi. Bu golden 6 dakika sonra Ankaragücü, Pedrinho ile bir kez daha öne geçti. 27. dakikada Piatek, kendisinin ve RAMS Başakşehir'in 2. golünü kaydederek skora eşitliği getirdi.

İlk yarı 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda sarı-lacivertliler, bir kez daha öne geçti. 60. dakikada Tolga Ciğerci, durumu 3-2 yaptı. 75. dakikada Başakşehir, Figueiredo ile 3-3'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı. Böylece RAMS Başakşehir puanını 9'a, Ankaragücü ise 13'e çıkardı.