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Emre Belözoğlu: Bizim adımıza üzücü bir maçtı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda kendilerine karşı koymaya çalışan bir takım olduğunu söyleyerek, "Bizim adımıza üzücü bir maçtı" dedi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 19:16
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Emre Belözoğlu: Bizim adımıza üzücü bir maçtı

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç öncesine bakıldığında iki farklı hedefi olan iki takımın mücadelesi olduğunu aktaran Belözoğlu, "Öncelikle çok üzgünüm bugün için. Rakibin ilk atağında gol yedik. İlk yarıda bize karşı koymaya çalışan bir takım vardı. İlk yarıda daha iyi oynayan taraf bizdik. İkinci yarıya çıkarken, oyuncularıma ilk yarıdaki gibi oynarsak galibiyet alacağımızı söyledim. Sonuçtan dolayı üzgünüz. Takım ile 2 haftadır çalışıyoruz. Oyuncuları nerede kullanabileceğimizi öğrenmemize zaman var. Bizim adımıza üzücü bir maçtı. Salı günü toplanıp, Samsun maçına konsantre olacağız" şeklinde konuştu.

"MUTLAKA DEVRE ARASINA KADAR TOPLAYABİLDİĞİMİZ KADAR PUAN TOPLAMALIYIZ"

Takımın kalite yönünden bir eksiği olup olmaması sorulması üzerine Belözoğlu, "Ben iyi bir oyuncu grubu olduğunu düşünüyorum. 2 haftadır tamının başındayım. İyi niyetli bir takım var. Ben Ankaragücü takımın kaliteli oyuncuları olduğunu düşünüyorum. Minimum 3-4 tane kaliteli oyuncu var. İkinci yarıda performans kalitenin gerisinde bir performans. İlk yarı genel oyuna bakıldığında iyi bir oyun vardı. Bu durumu birlikte düzelteceğimizi düşünüyorum. Mutlaka devre arasına kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplamalıyız. Önümüzdeki maçlar kolay değil. Sabırlı olmalıyız. Sadece bir maç kaybettik. Geçen haftada sadece 1 maç kazanmıştık. Önümüzde uzun bir süre var. Sabırla çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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