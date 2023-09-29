Haberler Başakşehir Pelkas'tan 31 dakika

Pelkas'tan 31 dakika

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Pelkas, RAMS Başakşehir formasıyla Kadıköy'de ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin ilk 20 dakikadaki muhteşem futboluyla 3 gol bulmasının ardından Çağdaş Atan, tecrübeli Yunan yıldızı 31'de oyundan alarak Figueiredo'yla değiştirdi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 06:50
Pelkas'tan 31 dakika
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Pelkas, RAMS Başakşehir formasıyla Kadıköy'de ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin ilk 20 dakikadaki muhteşem futboluyla 3 gol bulmasının ardından Çağdaş Atan, tecrübeli Yunan yıldızı 31'de oyundan alarak Figueiredo'yla değiştirdi.
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