Pelkas'tan 31 dakika

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Pelkas, RAMS Başakşehir formasıyla Kadıköy'de ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin ilk 20 dakikadaki muhteşem futboluyla 3 gol bulmasının ardından Çağdaş Atan, tecrübeli Yunan yıldızı 31'de oyundan alarak Figueiredo'yla değiştirdi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Pelkas, RAMS Başakşehir formasıyla Kadıköy'de ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin ilk 20 dakikadaki muhteşem futboluyla 3 gol bulmasının ardından Çağdaş Atan, tecrübeli Yunan yıldızı 31'de oyundan alarak Figueiredo'yla değiştirdi.