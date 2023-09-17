İstanbulspor-Başakşehir maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İstanbulspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabaka 17.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'den yayınlanıyor.. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

Bir maçı eksik olan İstanbulspor, bu sezon ligde oynadığı 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

RAMS Başakşehir ise ligde oynadığı 3 maçı da kaybetti ve puanla tanışamadı.

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Ousseynou Ba bu mücadelede forma giyemiyor.

Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

İSTANBULSPOR - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Deli, Vefa, Loshaj, Rroca, Ethemi, Ndao, Kenio, İbrahim

Başakşehir: Volkan, Duarte, Lima, Cemali, Karzev, Berkay, Aleksic, Pelkas, Deniz, Serdar, Piatek

ÇAĞDAŞ ATAN'IN İLK MAÇI

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran RAMS Başakşehir, yeni teknik direktörü Çağdaş Atan yönetiminde ilk resmi maçına İstanbulspor karşısında çıktı.

İstanbulspor ve RAMS Başakşehir arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda iki takım da birer galibiyet elde etti.