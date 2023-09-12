Başakşehir Berkay Özcan'la nikah tazeledi

Başakşehir FK orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı. Turuncu-lacivertliler'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

İŞTE AÇIKLAMA

Futbolcumuz Berkay Özcan'ın sözleşmesi, 2027 yılına kadar uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Berkay Özcan'a, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz

GEÇEN SEZON BAŞAKŞEHİR FORMASIYLA BERKAY ÖZCAN

Başakşehir'le geçen sezon bütün kulvarlarda 53 maçın 38'inde ilk 11'de görev alırken bu karşılaşmalarda 6 gol 4 asistlik katkı üretti.