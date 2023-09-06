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Başakşehir'de Recep Uçar sesleri

Başakşehir'de teknik direktör arayışları konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası hoca arayışlarına devam eden Başakşehir yönetiminin gündemine süpriz bir isim geldi. Son olarak Süper Lig'de Ümraniyespor'u çalıştıran 47 yaşındaki teknik adamın ismi Başakşehir ile anılmaya başlandı. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 11:17 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 11:48
Başakşehir'de Recep Uçar sesleri

Başakşehir, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine turuncu-lacivertlilerde daha önce kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapan Recep Uçar'ın ismi ön plana çıktı.

Rams Başakşehir, geçtiğimiz günlerde 2 sezondur teknik direktörlük görevini sürdüren Emre Belözoğlu ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığını açıklamıştı. Söz konusu ayrılık sonrası birçok isim turuncu-lacivertli kulüple anılmaya başlarken, 47 yaşındaki Teknik Direktör Recep Uçar'ın ismi ön plana çıktı. Daha önce kulüpte alt yaş gruplarında ve A Takım'da yardımcı antrenör olarak Başakşehir'de görev yapan Uçar, 2021-2022 sezonunda da Ümraniyespor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmasında büyük rol almıştı.

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası Teknik Direktörlük görevine Süpriz Hoca Adayı.

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