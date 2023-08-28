Emirhan İlkhan Süper Lig ekibine gidiyor! Anlaşma sağlandı

İtalyan ekiplerinden Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan Türkiye'ye dönüyor. Geçtiğimiz sene Beşiktaş'tan ayrılan genç oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile anlaşma sağladı.
Transferin yakın zamanda resmiyete kavuşması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Torino'da 4 resmi maça çıkan Emirhan İlkhan, ocak ayında Sampdoria'ya kiralandı. Sezonu Sampdoria'da tamamlayan Emirhan, burada da 8 maçta sahaya çıktı.
Merkez orta saha mevkisinde oynayan Emirhan İlkhan'ın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.