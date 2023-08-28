Haberler Başakşehir Emirhan İlkhan Süper Lig ekibine gidiyor! Anlaşma sağlandı

Emirhan İlkhan Süper Lig ekibine gidiyor! Anlaşma sağlandı

Son dakika spor haberi: İtalyan ekiplerinden Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan Türkiye'ye dönüyor. Genç oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile anlaşma sağladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 21:03 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 21:17
Emirhan İlkhan Süper Lig ekibine gidiyor! Anlaşma sağlandı

İtalyan ekiplerinden Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan Türkiye'ye dönüyor. Geçtiğimiz sene Beşiktaş'tan ayrılan genç oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile anlaşma sağladı.

Transferin yakın zamanda resmiyete kavuşması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Torino'da 4 resmi maça çıkan Emirhan İlkhan, ocak ayında Sampdoria'ya kiralandı. Sezonu Sampdoria'da tamamlayan Emirhan, burada da 8 maçta sahaya çıktı.

Merkez orta saha mevkisinde oynayan Emirhan İlkhan'ın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

DİĞER
Camdaki Kız’ın Laz Kızı şarkıcı Alya Şahinler sevgilisiyle aşka geldi! İskelede romantik anlar...
AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar... Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki! KKTC'ye destek: Kimse adaya Rum gözlüğüyle bakamaz
Beşiktaş'ta ayrılık!
R. Madrid'in eski yıldızı F.Bahçe'ye...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Touba’nın yerine Ousseynou Ba
Başakşehir'den Serie A'ya gitti!
KIRTASİYE YARDIM BAŞVURU 2023 e-DEVLET | Kırtasiye yardımı şartları nedir, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru tarihleri, gerekli belgeler
ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI
İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hande Baladın: Polonya'yı yenecek güçteyiz Hande Baladın: Polonya'yı yenecek güçteyiz 20:36
Molde hazırlıklarını tamamladı! Molde hazırlıklarını tamamladı! 20:33
G.Saray'a haber var! Bonservis bedeli belli oldu G.Saray'a haber var! Bonservis bedeli belli oldu 20:24
Real Madrid'e Vinicius Jr. şoku! Real Madrid'e Vinicius Jr. şoku! 19:57
"Umarım Icardi gününde olmaz" "Umarım Icardi gününde olmaz" 19:53
Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Talisca'dan flaş transfer sözleri Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Talisca'dan flaş transfer sözleri 19:42
Daha Eski
F.Bahçe Alagöz Holding'in yeni hocası açıklandı! F.Bahçe Alagöz Holding'in yeni hocası açıklandı! 18:50
F.Bahçe'nin Twente mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Twente mesaisi sürüyor! 18:35
Sivasspor'da transfer! Modou Barrow... Sivasspor'da transfer! Modou Barrow... 17:01
Zaha sahalara ne zaman dönecek? Okan Buruk açıkladı Zaha sahalara ne zaman dönecek? Okan Buruk açıkladı 17:00
İşte Portekizli yıldızın yeni rotası! İşte Portekizli yıldızın yeni rotası! 16:45
G.Saray'dan teklif aldı mı? Fred canlı yayında açıkladı! G.Saray'dan teklif aldı mı? Fred canlı yayında açıkladı! 16:33