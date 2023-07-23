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Başakşehir - Markhiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Başakşehir, Markhiya ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Markhiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 15:10 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 15:30
Başakşehir - Markhiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Başakşehir - Markhiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Başakşehir ile Markhiya, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Markhiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - MARKHİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Markhiya maçı 23 Temmuz Pazar günü saat 18:00'de karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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