Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! 4 oyuncu...

Başakşehir, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı. Basına açık olarak gerçekleşen antrenman öncesinde teknik direktör Emre Belözoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezonun herkes için hayırlı olmasını dileyen Belözoğlu, "Herkese hayırlı ve uğurlu bir sezon olmasını diliyorum. Sezonu en geç kapayan takım olarak yine en geç biz açmamız gerekiyor diye düşündük ve bence oyuncu arkadaşlarımıza yeterli süre olarak tatil verdik. Onlara da son 10 günde yapmaları gerektiği yönde antrenmanlar planladık. Buraya bir nebze hazır gelmeleri adına. Başakşehir futbol kulübünün kurulduğu günden bu yana tek bir hedefi var. Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmek. Bunu da büyük oranda yakaladı. Ligimizde şampiyonluğu yakaladı, kupa finalleri oynadı. Hem futbolcu hem de teknik adam olarak ben de bunun içinde yer aldım. Çok mutlu ve gururluyum. Bu senede net bir şekilde hedefimiz büyük takımları zorlayarak onların arasında yer alabileceğimizi geçmişte gösterdiğimiz gibi yine herkese göstermek. Bir şekilde Avrupa kupaları hedefimiz diye genel bir değerlendirme yapabilirim" şeklinde konuştu.

"4 TANE OYUNCU ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

4 tane belli mevkilere net transfer yapacaklarını dile getiren 42 yaşındaki teknik adam, "Geçmişe oranla Türk futbolundaki ekonomiyi düşündüğünüzde yine sağ olsun yönetimimiz bize transfer yapma imkanı verdi ve ona göre hazırlıklarımız var. Biz 1 aya yakın süredir ekiple beraber çalışıyoruz. Çok yakın süre içerisinde bazı transferlerimizi açıklayacağız. Şu an için gerçek olan bir şey var o da Türk futbolunda artık transfer yapmak, büyük kulüpler dışındaki kulüpler için çok zor. Futbolun ekonomisi geçmişe oranla bence 10'da 1 oranda. Geçmişte 10 kazanan kulüpler, şimdi 1 kazanıyor. Başarıya karşılık olarak özellikle ligimizdeki yayın ihalesinde oluşan süreç, kulüpler adına bence çok sağlıklı ilerlemiyor. Çünkü gelir gider bakıldığında hemen hemen bütün kulüpler bence sezonu eksi halde kapatıyorlar. Sayın Başkanımız önderliğinde yönetimimiz bize transferler adına yine bir bütçe hazırladı. Biz de elimizden geldiğince belli mevkilere net 4 tane oyuncu almayı düşünüyoruz. Bunlarla beraber ilerleyen süreçte 1-2 arkadaşımız daha aramıza katılırsa bence önümüzdeki sene Avrupa kupalarına katılabilecek güçte bir takım hazırlayacağız. Önemli oyuncular transfer etmek istiyoruz. Bunun için de ciddi bir çalışma var. Yönetimdeki büyüklerimiz ve gerek benle beraber olan arkadaşlarım en doğru oyuncuları takıma kazandırmaya çalışacağız" diye konuştu.

"BELLİ NOKTALARA GELDİĞİMİZ TRANSFERLER VAR"

Transferde büyük liglerde oynamış oyunculara odaklandıklarını aktaran Emre Belözoğlu, "Geçmişte büyük takımlarda forma şansı bulmuş oyuncular yok. Biz biraz daha net ve majör oyuncular, büyük liglerde oynamış oyuncular özelinde değerlendirmeler yaptık. Belli noktalara geldiğimiz transferler var. Kampın süresiyle beraber her şey çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bizim önemli mevkilere önemli oyuncuları getirme gibi bir isteğimiz var. Sağ olsun Başkanımız ve yönetici büyüklerimiz bu konuda bizlere yardımcı oluyor. Yine iyi, hedefli ve net bir şekilde meydan okuyan bir takım oluşturmak istiyoruz" dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ TEKLİFLERİN GELMESİNE RAĞMEN BENLE ÇALIŞMAYI TERCİH ETTİLER"

Yeni teknik ekip hakkında ifadelerde bulunan Belözoğlu, "Geçmişte benimle çalışmış olan, 2 sene beraber bu kulübü 65 puan, sonraki sene 62 puan bandında tutan hoca ekibimiz ile vedalaştık. Onlarla çok keyifli zaman geçirdim. Fenerbahçe'deki 10 haftayı saymazsak, benim ilk profesyonel, ilk defa uzun metrajlı sezon başı kampı geçirdiğim bir kulüp olarak Başakşehir'de benimle çalıştılar. Onlarla çalışmak büyük bir keyifti. Onlardan çok şey öğrendim. Ama profesyonel hayatta bu ayrılıklar var. Bu demek değil ki ilerleyen dönemlerde birleşmeyeceğiz. Tekrar aynı hedefte buluşmayacağız. Ama yeni ekibimiz ile alakalı biraz daha kendince tecrübeleri olan, oynatmak istediğim oyuna uygun ve yapmış olduğum görüşmelere dayanarak oluşturduğum bir ekip var. Onlar da bana kendilerine aslında çok önemli tekliflerin gelmesine rağmen benle çalışmayı tercih ettiler. Onlara da bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah kulübümüze hep beraber hizmet eder, başarılarla dolu bir sene yaşarız" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ÇOK GÜZEL BİR KARİYERİ OLSUN"

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi hakkında yorumlarda bulunan Emre Belözoğlu, "Öncelikle hem Fenerbahçe için hem de arda için hayırlısı olsun. Çok genç ve özel bir yetenek. Çok küçük yaşlardan beri biz ondaki cevheri fark etmiştik. Herkesin fark ettiği gibi biz de fark etmiştik. Çok özel bir durum değil ondaki yeteneği fark etmek ama tabii ki vermiş olduğu karar hem kendisi hem de kulübü Fenerbahçe adına hayırlı olsun. Ben çok başarılı bir kariyeri olmasını temenni ediyorum. Allah onu sakatlıktan, kazadan, beladan korusun. Türk futbolunda daha önemli oyuncuların yetişmesi en büyük arzumuz, isteğimiz. Ne yazık ki Arda gibi sayıları çok az oyuncular çıkabiliyor. Keşke her sene Arda gibi oyuncular çıksa. Ne yazık ki ülkemizde 15-20 yılda bir bu tarz oyuncular yetişiyor. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. Onun da çok çalışması lazım. Bu sevginin karşılığında İnşallah çok güzel bir kariyeri olsun. Bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamasın. Hep ülkesini hatırlayan ve Avrupa'da bizi temsil eden bir futbolcu olarak karşımızda olur Arda" dedi.

"BU YOLA ÇIKTIYSAK BUNUN İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Oyuncuların takımdan ayrılmasının kendilerini etkilediğini ifade eden tecrübeli teknik adam "Tabii geçen sene biz başladığımızda 25'inci maça kadar önemli bir performans yaptı takım. Daha sonrasında bazı insanların gözden kaçırdığı bir gerçek var kulübümüzde. Çok oyuncu bizim aramızdan ayrıldı. Benim istememe bağlı, oyuncunun istemesine bağlı, transfer teklifinin gelmesine bağlı bazı ayrılıklar yaşadık. Bence o bizi etkiledi. Kadromuz daralmış oldu. Yerine gelen arkadaşlarımızdan da özellikle mevkisinde direkt oynamak istediğimiz oyuncular da sakatlıklarla boğuştular. Bu sene tek maç oynama, lige konsantre olma bir teknik adam daha fazla rakibi çalışıp, oyuncularına anlatmak adına daha değerli. Hem oyunculuğumda hem teknik adamlığımda hep 3 günde, 4 günde bir maç oynamaya alıştık. Her iki senaryo için de hazırlığımız var. Teknik adam olarak bu yola çıktıysak bunun için çalışacağız. Büyük takımların bu sene baktığınızda Galatasaray keza öyle bir takımdı, haftada tek maç oynayan bir takımdı. Allah büyük belki biz de sonuna kadar kovalarız. Başakşehir bunu bir kere başardı" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA ÇOK İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR VAR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın çok iyi bir hoca olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'den ayrılırken sadece bunu dile getirmiştim. Şu an Başakşehir'in hocasıyım ve burada çok mutluyum. Gelişim adına çok değerli bir yer. Burada bana sabrediyorlar. Hatalarımızdan dersler çıkarabileceğimiz dönemler yaşıyoruz. Teknik adamlık böyle bir meslek. Olabileceğim en iyi yerde olduğumu düşünüyorum şu an için. Fenerbahçe'nin başında çok iyi bir teknik direktör var. Fenerbahçe benim gönlümün en güzel yerinde hep iyi, hep başarılı olmasını isterim" dedi.

BAŞAKŞEHİR YENİ SEZON İÇİN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir yeni sezon öncesi hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Emre Belözoğlu yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde teknik direktör Emre Belözoğlu oyuncularıyla konuşma yaptı. Isınma hareketleriyle devam eden idman, top kapma çalışmasıyla sona erdi. Antrenmana izinli olan Muhammed Şengezer ile Eden Karzev katılmadı.